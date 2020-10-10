Нападающий «Зенита» Владислав Трушкин стал еще одним игроком «Зенита», у которого был положительный тест на коронавирус. Баскетболист пропускал матч Евролиги против «Барселоны» (74:70). Трушкин сдал положительный тест на COVID-19, как и Остин Холлингз, Антон Пушков и Артура Гудайтис.

Напомним, что игра была сдвинута сначала на день из-за коронавируса в стане «Барселоны», где был заражен главный тренер Шарунас Ясикявичус, а остальная команда сидела на карантине. Затем встречу перенесли на час, поскольку многих игроков «Зенита» не пускали на арену «Юбилейный» из-за положительных тестов в команде у Холлинза и Пушкова.

Следующий матч «Зенит» проведет против «Басконии» 13 октября.