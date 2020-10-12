Крупнейшие турнирные операторы в CS:GO и Dota 2 объединились объявили о слиянии в одну компанию. Холдинг Modern Times Group в своём пресс-релизе уточнил, что DreamHack станет частью организации ESL, однако каждая из компаний будет продолжать существовать.

Теперь ESL будет являться полноправным владельцем DreamHack, а холдинг MTG, в свою очередь, имеет больше 90% доли в ESL. Заниматься операционным управлением компанией будет Крейг Torbull Левин, являющийся совладельцем ESL и Ральф Райхерт. Финансовую сторону вопроса Modern Times Group пообещали раскрыть в третьем квартале 2020 года.

Несмотря на то, что ESL появилась в 1997 году, а DreamHack на три года раньше в 1994 году, именно ESL будет являться владельцем. Modern Times Group, в свою очередь, выкупила каждую компанию в 2015 году.

Как это слияние повлияет на турнирных операторов?

ESL и DreamHack являются одними из самых крупных организаторов турниров по CS:GO и Dota 2. 4 октября в CS:GO закончился ESL Pro League Season 12 для европейского региона, на котором в тяжёлой борьбе выиграли «датские роботы» из Astralis, обыграв Natus Vincere со счётом 3:2. Общий призовой фонд этого турнира составлял $450 тыс. В условиях коронавирусной пандемии и серии онлайн турниров это огромный вклад в развитие киберспортивной сцены.

В Dota 2 с 5 октября по 1 ноября проходит ESL One Germany 2020 Online, на котором собрались 16 лучших команд мира, среди которых Team Secret, OG, Team Liquid и Natus Vincere. Коллективы борются по швейцарской системе за $400 тыс.

Серия турниров идёт своим чередом, возможно, чемпионаты будут проходить под единой эгидой ESL и будет сформирован единый рейтинг команд, который будет собирать всю информацию о коллективах. Также возможно появятся регулярные местные лиги, благодаря которым будут появляться новые игроки высокого уровня.

Как это слияние повлияет на киберспортсменов и организации?

Для киберспортмсенов и организаций данное слияние компаний может повлиять достаточно сильно. Некоторое время назад ESL уже запускали свою франшизную лигу по CS:GO, главной особенностью которой являлось подписание долгосрочных обязательств со стороны команд и игроков, в которых обозначена возможность участия в турнирах от других операторов.

Если ESL и DreamHack решат создать единую лигу, длительностью в полгода или год, то внутри киберспортивной сцены появится полное понимание сезонности, важности каждого чемпионата и лиг.

Главным минусом лиги может стать изменение приоритета команд относительно турниров других операторов. Например, местная Париматч Лига по Dota 2 может оказаться без внимания среди СНГ-коллективов, так как они будут готовиться с чемпионатом от ESL.

Как это слияние повлияет на зрителей?

Зрители от слияния двух компаний только в плюсе. При изменении структуры турниров и добавлении различных лиг, внимание публики будет более заинтересованно в турнирах серии ESL. Благодаря стабильности от турнирного оператора, у всех будет полное понимание к чему всё идёт по ходу года.

Например, в Dota 2 все ждут The International, и многие игроки вовсе уходят в инактив в течение года, а только под конец весны собирают составы. Для зрителей это только минус, целый год следить за расслабленными командами, которым просто бывает «лень играть» не самое приятное зрелище.

Вместо вывода

Такое крупное объединение компаний не может пройти бесследно. В ближайшем будущем определённо стоит ожидать анонса и изменения структуры турниров. К тому же, Modern Times Group давно стремилась с такому ходу событий, покупая обе компании в 2015 году, организация точно обдумывала возможность слияния ESL и DreamHack.