Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас оказался быстрейшим по итогам третьей тренировки на Гран-при Айфеля. Пилот выиграл у партнера по команде Льюиса Хэмилтона, опередив того на 0, 135 секунды. Третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят завершил практику на двенадцатом место. Его партнер по команде Пьер Гасли снова стал быстрее, завершил тренировку десятым.

Квалификация Гран-при Айфеля состоится в субботу, 10 октября, в 16:00 по московскому времени. Основная гонка пройдет в воскресенье, 11 октября.