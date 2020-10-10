Состоялась жеребьевка первого круга турнира St.Petersburg Open, который пройдет на предстоящей неделе. Действующий победитель турнир россиянин Даниил Медведев сыграет с французским ветераном Ришаром Гаске. Карен Хачанов сразится с австралийцем Джеймсом Даквортом.

Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» и US Open этого сезона Андрей Рублев встретится с кандацем Вашеком Поспишилом. Еще один россиянин Евгений Донсков сразится с представителем Белоруссии Егором Герасимовым.

Первый круг турнира в Санк-Петербурге стартует 12 октября. В данный момент проходят квалификационные соревнования.