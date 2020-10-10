Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон обратился к действующеему чемпиона UFC в лёгком весе россиянину Хабиба Нурмагомедова. Фергюсон в пренебрежительном стиле пообещал, что скоро встретится с Хабибом.

«Не волнуйся, болван. Скоро увидимся», — написал Тони Фергюсон у себя инстаграме.

Напомним, что бой между Нурмагомедовым Фергюсоном уже пять раз отменялся по разным причинам. В последний раз он сорвался в мае 2020 года.

Ранее глава UFC Дана Уайт говорил, что всё ещё планирует организовать бой между этими двумя бойцами. Ближайший поединок Хабиб проведет с Джастином Гэтжи. Бой состоится 24 октября на «Бойцовском острове в Абу-Даби.