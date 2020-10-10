В Москве на льду дворца спорта «Мегаспорт» продолжается второй этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 10 октября, с короткими программами выступают т женщины, начало — в 15:50 мск.

Бесплатную прямую трансляцию соревнований осуществляет Первый канал.

Открывать программу соревнований будет Вита Карева из Омской области. Александра Трусова, перешедшая в группу Евгения Плющенко, попала во вторую разминку, она выступит под 8-м номером. После нее на льду появится воспитанница Этери Тутберидзе Дарья Усачева. 10-й номер достался Станиславе Константиновой, а закрывать короткую программу будет чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.