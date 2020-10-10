В Москве на льду дворца спорта «Мегаспорт» завершилась короткая программа у мужчин в рамках второго этапа Кубка России по фигурному катанию. Лидерство захватил петербургский спортсмен Евгений Семенко.

По итогам своего выступления Семененко набрал 85,83 балла, он включил в свою программу четверной сальхов, исполненный с помаркой. На втором месте расположился Артем Ковалев, тренирующийся в академии «Ангелы Плющенко» у Александра Волкова. Фигурист прыгнул четверной сальхов с недокрутом и набрал 83,85 балла. Замкнул тройку лидеров ученик Юлии Кулибановой Артем Лежеев с результатом 83,32. Он не исполнял четверных прыжков, но безошибочно продемонстрировал все тройные.

Представитель ЦСКА Александр Самарин идет на четвертом месте, он упал с четверного тулупа.

Произвольная программа состоится завтра, 11 октября.