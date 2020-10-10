Танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов могут отказаться от выступления в произвольном танце на втором этапе Кубка России, который сегодня, 10 октября, стартовал в Москве.

После ритм-танца спортсмены занимают лидирующую позицию, однако их тренер Александр Жулин не уверен, что пара сможет завтра выйти на лед.

«Виктория Синицина каталась в ритм-танце с сильной болью в колене. Не уверен по поводу участия ее в произвольном танце. Катается на уколах. Но будем стараться», — сказал Жулин, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в начале сентября фигуристы пропустили контрольные прокаты сборной России из-за травмы партнера.

Произвольный танец в Москве состоится в воскресенье, 11 октября.