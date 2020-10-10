Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александра Самарина в короткой программе на втором этапе Кубка России в Москве.

«Уже октябрь, с тулупа падать ни к чему. Саша может набирать только прыжками, это его линия жизни. Буквально линия жизни», — заявила Тарасова в прямом эфире Первого канала.

Специалист отметила, что раньше спортсмен начинал свою программу с флипа, лутца или риттбергера, а сегодня начал с тройного акселя. Она призвала не сваливать неудачи на пандемию, так как фигуристы давно вернулись к тренировкам.

«Слава богу, что ему кофточку сменили, потому что в прошлый раз он был с синими полосочками и выглядел как моряк», — добавила Тарасова.

Она также отметила, что у Самарина не может не быть травм при его прыжках. При этом Тарасова подчеркнула, что не должна видеть на льду больных фигуристов.

«Если ты выходишь катать короткую программу, я не буду говорить: знаете, у него была травма… Ты вышел – работай», — сказала Тарасова.

Напомним, Самарин идет на четвертом месте после короткой программы, он упал с четверного тулупа.