Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, почему готовится к сезону самостоятельно.

«У меня есть ответственность. Я тренируюсь для себя, а не для тренера, как это зачастую бывает в сборной. Я осознанно пошел на этот шаг, взял на себя ответственность», — сказал Елисеев для блога СБР на Sports.ru.

Биатлонист подчеркнул, что хочет развиваться в спорте, а не показывать тренеру, как хорошо может тренироваться. По словам Елисеева, иногда у него возникает желание присоединиться к команде во время выходного, но на тренировках его все устраивает.

Напомним, ранее Елисеев предположил, что переболел коронавирусом. Он признался, что не сдавал тест на антитела, однако во время болезни перестал чувствовать запахи.