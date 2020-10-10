Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова исполнила тройной аксель в короткой программе на втором этапе Кубка России в Москве.

Спортсменка сделала элемент с помаркой на приземлении, но смогла избежать падения. Также она включила в свой прокат тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа.

Судьи оценили выступление спортсменки на 75,77 балла, это промежуточное первое место. Впереди выступления двух воспитанниц Этери Тутберидзе — Дарьи Усачевой и Камилы Валиевой.

Напомним, ранее Трусова тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, но в мае текущего года перешла к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Соревнования в Москве — первые, в которых она участвует в статусе ученицы Плющенко.