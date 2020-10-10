На автодроме «Нюрбургринг» завершилась квалификация Гран-при Айфеля Формулы-1. С лучшим результатом финишировал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, на втором месте расположился его напарник по команде Льюис Хэмилтон, замкнул первую тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят не пробился в третий сегмент квалификации и стал 13-м, его партнер Пьер Гасли показал 12-е время.

Гонка состоится завтра, 11 октября, старт будет дан в 15:10 по московскому времени. Перед квалификацией пилоты провели всего одну тренировку, так как вчерашние свободные заезды были отменены из-за непогоды. Из-за сильного тумана медицинский вертолет не смог взлететь, без него проведение соревнований невозможно.