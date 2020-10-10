Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла короткую программу на втором этапе Кубка России, который сегодня стартовал в Москве.

За свое выступление спортсменка набрала 85,10 балла. Вторую строчку заняла ее партнерша по тренировочной группе Дарья Усачева, набравшая 80,39 балла. Обе спортсменки тренируются в школе «Самбо-70» под руководством Этери Тутберидзе.

Замкнула первую тройку Александра Трусова с результатом 75,77 балла. Фигуристка начала свое выступление с тройного акселя, который был исполнен с помаркой, но без падения. В минувшее межсезонье Александра перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Произвольная программа состоится в воскресенье, 11 октября.