Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию поблагодарила тренера Этери Тутберидзе за подготовку спортсменов.

«Хочу сказать большую благодарность Этери Георгиевне Тутберидзе за то, что она буквально подарила тренерам, которые выводят на соревнования ее учеников, подарила такую возможность стоять на таком уровне соревнований», — заявила Тарасова в прямом эфире Первого канала.

Тарасова подчеркнула, что Тутберидзе заслуживает только благодарностей, а не колкостей и претензий в свой адрес.

Напомним, в минувшее межсезонье из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко перешли Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов.