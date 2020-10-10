В Москве на льду дворца спорта «Мегаспорт» завершилась короткая программа спортивных пар в рамках второго этапа Кубка России по фигурному катанию.

В соревнованиях принимают участие всего два дуэта. Первое место заняли чемпионы мира среди юниоров Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, судьи оценили их выступление на 71,97 балла. На второй строчке расположились Ясмина Кадырова и Иван Бальченко с результатом 64,69 балла.

В заявке на турнир присутствовали также Анастасия Мишина и Александр Галлямов, но они были вынуждены сняться, так как партнер сдал положительный тест на коронавирус. Его заболевание протекает бессимптомно.

Ранее в танцах на льду на первое место вышли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, у мужчин лидирует Евгений Семененко, у женщин — Камила Валиева.