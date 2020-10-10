Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на втором этапе Кубка страны.

Спортсменка с помаркой исполнила тройной аксель и заняла третье место, ее опередили Камила Валиева и Дарья Усачева.

«У меня была задача – аксель. Очень хотела показать его на соревнованиях. Работали, конечно, над скольжением, элементами, прыжками. Стараюсь прыгать все, какие умею», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Спортсменка призналась, что успела соскучиться по соревнованиям, но перед контрольными прокатами волновалась сильнее, чем сегодня. Также Александра рассказала, что для ее собаки Тины, по традиции, будет сшито платье, копирующее ее соревновательный костюм.

Напомним, в межсезонье Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.