Польская теннисистка Ига Швёнтек стала новой победительницей Открытого чемпионата Франции. В финале турнира 19-летняя спортсменка встречалась с американкой Софьей Кенин и одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты. За это время Швёнтек один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и взяла шесть геймов на подаче соперницы. Кенин сделала один эйс, три раза ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из трех.

Для Швёнтек сегодняшняя победа стала первой на турнирах «Большого шлема». 21-летняя Кенин является действующей чемпионкой Australian Open.

Мужской финал состоится завтра, 11 октября, на корт выйдут первая и вторая ракетки мира — серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.