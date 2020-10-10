Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская сообщила, что ее ученик Александр Самарин не будет исполнять четверные прыжки в произвольной программе на втором этапе Кубка России в Москве.

По словам специалиста, Самарину остался еще один укол, однако он не захотел сниматься с домашних соревнований, чтобы накатать новые программы.

«После контрольных прокатов было всего четыре тренировки, четверные на тренировках мы еще не делали: ни лутц, ни флип, ни риттбергер. Только сегодня утром на тренировке он впервые после травмы сделал четверной тулуп», — сказала Соколовская, слова которой приводит ТАСС.

Тренер добавила, что в произвольной программе будет упрошенный контент без четверных прыжков, их можно будет восстанавливать только после турнира.

Напомним, по итогам короткой программы Самарин идет на четвертом месте, произвольная состоится в воскресенье, 11 октября.