Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова выразила мнение, что судьи занизили оценки Александры Трусовой за короткую программу на втором этапе Кубка России.

«Странно, что Трусовой сделали вычет за другое ребро на флипе. Это было странно. Все мы прыгали, знаем. Я не увидела другого ребра на флипе. Показалось, что Трусовой оценки занизили», — сказала Бестемьянова, слова которой приводит «Чемпионат».

Она также отметила воспитанниц Этери Тутберидзе Камилу Валиеву и Дарью Усачеву, которые после короткой программы занимают первое и второе места соответственно.

«Валиева была абсолютно божественна. Усачёва тоже хорошо каталась. Что касается тройного акселя Трусовой, то она будет его качественно исполнять. Она умничка, что рискует, что делает», — — сказала Бестемьянова.

Экс-спортсменка подчеркнула, что Трусова замечательно исполнила прыжок, но ее немного повело на приземлении.

Напомним, Трусова идет на третьем месте, произвольная программа состоится в воскресенье, 11 октября.