Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко обратился к своей ученице Александре Трусовой после короткой программы на втором этапе Кубка России в Москве.

Фигуристка заняла третье место. В своей программе она исполнила тройной аксель с помаркой на приземлении, но без падения. Судьи также заметили у нее неясное ребро на тройном флипе.

«Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперёд, боролась до конца! Завтра новый день и новый старт! Поборемся! А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Всё мировое сообщество фигурного катания и так всё понимает!» — написал Плющенко у себя в Instagram.

Трусову опередили две ученицы Тутберидзе — Камила Валиева и Дарья Усачева. Произвольная программа состоится в воскресенье, 11 октября.