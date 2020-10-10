Первый канал на официальном YouTube-канале опубликовал выступление Александры Трусовой в короткой программе на втором этапе Кубка России в Москве.

Спортсменка занимает промежуточное третье место с результатом 75,77 балла. Спортсменка исполнила тройной аксель, однако допустила помарку на приземлении. Также она включила в свой прокат тройной флип, на котором судьи заметили неясное ребро, и каскад из тройных лутца и тулупа.

Трусова пропустила вперед двух воспитанниц Этери Тутберидзе — Камилу Валиеву и Дарью Усачеву, которые не исполняли элементов ультра-си. Спортсменки выступают на юниорском уровне, но на внутренних стартах имеют возможность соревноваться со взрослыми.

Произвольная программа во дворце спорта «Мегаспорт» состоится в воскресенье, 11 октября.