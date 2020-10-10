Во время короткой программы женщин на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который сегодня, 10 октября, стартовал в московском «Мегаспорте», болельщики освистали судей.

В конце соревнований были слышны крики зрителей: «Судейство позорище!» Негодование вызвали в том числе оценки Станиславы Константиновой, которая без падений исполнила свою программу и стала пятой, набрав 67,10 балла.

Победительницей короткой программы стала ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева с результатом 85,10 балла. Второе место заняла Дарья Усачева (80,39), третье — Александра Трусова (75,77), которая исполнила тройной аксель с помаркой на приземлении, но без падения.

Стоит отметить, что Валиева, не исполнявшая элементы ультра-си, набрала 47,90 балла за технику, в то время как лидер мужских соревнований Евгений Семененко, прыгнувший тройной аксель и четверной сальхов, получил лишь 45,03 балла.