Тренер по фигурному катанию Александр Жулин выразил мнение, что судьи поставили справедливые оценки за короткую программу Александры Трусовой.

«Все по делу. Какие оценки поставили, такие они и есть. А баллы Трусовой мне не кажутся странными. Может быть, вы видите это странным, но я думаю, что все правильно и поставили по делу», – сказал Жулин, слова которого приводит Sport24.

Трусова заняла третье место, набрав 75,77 балла за короткую программу. Она исполнила тройной аксель с помаркой на приземлении, тройной флип (на котором судьи заметили неясное ребро) и каскад из тройных лутца и тулупа.

Первое место заняла Камила Валиева, не исполнявшая элементов ультра-си. Она набрала 85,10 балла. Примечательно, что по технике Валиева (47,90) обошла лидера мужских соревнований Евгения Семененко (45,03), который исполнил тройной аксель и четверной сальхов.