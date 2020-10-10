Стал известен состав мужской сборной России по биатлону, которая отправится на тренировочный сбор в Алдане (Якутия) в период с 12 октября по 4 ноября.

В основной состав команды попали Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Карим Халили, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Петр Пащенко и Василий Томшин.

Чемпион мира Александр Логинов, а также Матвей Елисеев продолжат готовиться к сезону самостоятельно.

В резервную команду включены Семен Сучилов, Юрий Шопин, Александр Поварницын, Дмитрий Иванов, Рустам Каюмов, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Бажин и Алексей Петров.

Ранее Матвей Елисеев сообщил, что планирует и дальше оставаться на самоподготовке. По словам спортсмена, это стало его осознанным решением.