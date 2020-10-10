Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла короткую программу в рамках второго этапа Кубка России по фигурному катанию, который сегодня, 10 октября, стартовал в Москве.

Спортсменка чисто исполнила свой прокат, в который включила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп. Спортсменка набрала 85,10 балла, из них 47,90 — за технику. Примечательно, что в первой оценке она обошла лидера мужских соревнований Евгения Семененко (45,03), который исполнил тройной аксель и четверной сальхов.

Первый канал на официальном YouTube канале опубликовал видео выступления Валиевой.

Второе место заняла Дарья Усачева, тренирующаяся вместе с Валиевой в группе Этери Тутберидзе. Третьей стала Александра Трусова.