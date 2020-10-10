Правый защитник лиссабонского «Спортинга» Стефан Ристовский попал в сферу интересов двух клубов Российской Премьер-Лиги.

По информации издания A Bola, на 28-летнего защитника претендуют московские «Динамо» и «Спартак». Трансфер македонского футболиста оценивается суммой от 2,5 до 3 миллионов евро.

Ристовский является воспитанником северомакедонского клуба «Вардар». С 2010 года футболист выступал за «Парму», почти каждый год уходя в аренду. В 2015-м он перешел в хорватские «Риек», а в 2017-м оказался в «Спортинге».

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Ристовский принял участие в 21 матче и записал на свой счет три голевые передачи. В сборную Северной Македонии футболист вызывается с 2011 года.