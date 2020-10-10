Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая поддержала Александру Трусову после короткой программы на втором этапе Кубка России в Москве.

В историях своего «Инстаграма» Липницкая опубликовала фото Трусовой в новом платье. «Сашуля — умница, очень прибавила! Завтра держаться», — написала Юлия.

Напомним, по итогам короткой программы Трусова занимает третье место с результатом 75,77 балла. Спортсменка исполнила тройной аксель, допустив небольшую помарку на приземлении. Она уступила Камиле Валиевой и Дарье Усачевой, которые не исполняли элементы ультра-си.

По мнению тренера Трусовой Евгения Плющенко, судьи поставили спортсменке незаслуженно низкие баллы. Такого же мнения придерживается и олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Стоит отметить, что во время соревнований трибуны освистали судейскую бригаду.