Французский Canal+ со ссылкой на источники сообщил, что российский пилот Формулы-2 Никита Мазепин в ближайшее время может подписать контракт с «Хаасом».
Если гонщик заключит соглашение с американским коллективом, его отец, бизнесмен Дмитрий Мазепин, приобретет пакет акций команды.
Также источник утверждает, что в «Хаасе» уже приняли решение расстаться с обоими пилотами, выступающими в этом году — Роменом Грожаном и Кевином Магнуссоном. Не так давно босс команды Гюнтер Штайнер отмечал, что не будет против, если гонщики начнут переговоры с другими коллективами.
Напомним, в число претендентов на место в «Хаасе» также входил и другой российский пилот, воспитанник академии «Феррари» Роберт Шварцман.
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