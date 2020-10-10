Французский Canal+ со ссылкой на источники сообщил, что российский пилот Формулы-2 Никита Мазепин в ближайшее время может подписать контракт с «Хаасом».

Если гонщик заключит соглашение с американским коллективом, его отец, бизнесмен Дмитрий Мазепин, приобретет пакет акций команды.

Также источник утверждает, что в «Хаасе» уже приняли решение расстаться с обоими пилотами, выступающими в этом году — Роменом Грожаном и Кевином Магнуссоном. Не так давно босс команды Гюнтер Штайнер отмечал, что не будет против, если гонщики начнут переговоры с другими коллективами.

Напомним, в число претендентов на место в «Хаасе» также входил и другой российский пилот, воспитанник академии «Феррари» Роберт Шварцман.