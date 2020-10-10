Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева прокомментировала свое выступление в короткой программе на втором этапе Кубка России в Москве.

Спортсменка отметила, что для нее состоялся дебют на взрослых соревнованиях, но опыт выступления на контрольных прокатах помог собраться. Валиева подчеркнула, что старалась не думать о том, что впервые соревнуется на взрослом уровне.

«Короткая программа у меня новая. Программа про птицу, которая мечется в клетке, хочет вырваться на свободу, чтобы парить, летать, и ей это удаётся. Вот это и стараюсь показать. Потому и костюм такой, подобраны цвета – белый, небесно-голубой…» — рассказала Валиева, слова которой приводит пресс-служба ФФККР.

Фигуристка призналась, что когда впервые увидела платье, оно ей очень понравилось. По словам Камилы, если костюм нравится, это добавляет уверенности.

После короткой программы Валиева идет лидером соревнований, произвольная состоится завтра, 11 октября.