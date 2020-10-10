Фигуристка Дарья Усачева прокомментировала свое выступление в короткой программе на втором этапе Кубка России в Москве. Спортсменка идет на втором месте.

«Я рада, что соревнования вообще состоялись, потому что очень соскучилась. На контрольных прокатах в августе я каталась по юниорам, но мне хотелось попробовать себя и на взрослом уровне. Если честно, я и ощущаю себя взрослым человеком», — сказала Усачева, слова которой приводит сайт ФФККР.

Фигуристка добавила, что готовилась к турнира как обычно, работала над элементами и делала целиковые прокаты программ. Усачева отметила, что карантин сказался на подготовке, но было достаточно времени, чтобы набрать форму к этим соревнованиям.

По мнению Дарьи, она показала не лучший прокат и могла некоторые элементы исполнить более качественно. При этом спортсменка отметила, что выходить на соревнования ей было легче, чем на контрольные прокаты.