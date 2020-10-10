Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который будет проходить в Москве 6 и 7 ноября.

Об этом сообщается на сайте дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москомспорта. Фестиваль пройдет на «ЦСКА Арене», он будет включать в себя первый этап Кубка города и соревнование среди взрослых любителей MozerTeam.

Загитова станет участницей гала-вечера, на котором также выступят Артур Даниелян, испанец Хавьер Фернандес, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В роли ведущих гала-вечера выступят известный комментатор Дмитрий Губерниев и «Бригада «У».