Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук зарабатывает 1,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, зарплата российского новичка команды — пятая среди всех игроков. Дуван Сапата, Йосип Иличич и Луис Мурьель получают по 1,8 миллиона евро, Алехандро Гомес — 2 миллиона.

Такую же зарплату, как у Миранчука, в Серии А получают Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Фабиан Руис («Наполи»), Джованни Симеоне («Кальяри»), Андреа Раноккия («Интер»), Давиде Сантон («Рома»), Тео Эрнандес и Саму Кастильехо (оба — «Милан»).

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 4 сентября текущего года. 24-летний российский футболист является воспитанником «Локомотива». Его приобретение обошлось итальянскому клубу в 14,5 миллионов евро.