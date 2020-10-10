Московский дворец спорта «Мегаспорт» может быть временно закрыт за нарушение мер безопасности во время пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы, Роспотребнадзор выявил нарушения требований дезинфекции, а также несоблюдение социальной дистанции. Юридическое лицо может быть привлечено к ответственности в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, в эти дни в «Мегаспорте» проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию, который продлится до 13 октября. Кроме того, московский баскетбольный клуб ЦСКА проводит на арене «Мегаспорта» свои домашние матчи в рамках Евролиги.