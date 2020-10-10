Фигуристка Станислава Константинова поделилась впечатлениями от выступления в короткой программе на втором этапе Кубка России в Москве.

Спортсменка занимает пятое место с результатом 67,10 баллов, лидирует Камила Валиева (85,10).

«Впечатления — класс! Поддержка супер, каталась и настраивалась выходить для зала. Конечно, немного разочарована оценками, но знаю, над чем работать. Есть где прибавлять. Настроена работать, несмотря ни на что, и бороться за высокие результаты и отбор на чемпионат России», — сказала Константинова, слова которой приводит Sport24.

Спортсменка добавила, что ее тренер Александр Волков никогда не бывает щедр на похвалу. После проката он просто сказал, что на фигуристку было приятно смотреть и что впереди еще много работы. Станислава подчеркнула, что не будет раскрывать секретов, но может сказать, что очень много работает над прыжками и изменениями в технике.

«Чувствую, что стала намного стабильнее прыгать. Думаю, мне нужно еще немного времени, чтобы выйти на новый для себя уровень», — сказала Константинова.