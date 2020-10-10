Аккаунт Федерации фигурного катания России (ФФКР) репостнул публикацию болельщика в сториз о судействе на втором этапе Кубка России в Москве.

«Если смотреть ребра, то смотреть надо у всех, а не только у тех, кто не у Тутберидзе», – написал болельщик и сделал коллаж из фотографий Камилы Валиевой, Анны Фроловой, Дарьи Усачевой и Александры Трусовой. В истории был отмечен аккаунт ФФКР.

Федерация сделала репост этой записи, но через некоторое время удалила.

Напомним, короткую программу выиграла Камила Валиева, не исполнявшая элементы ультра-си. В оценке за технику (47,90) она превзошла лидера мужских соревнований Евгения Семененко (45,03), который прыгнул тройной аксель и четверной сальхов.

Александра Трусова исполнила тройной аксель с помаркой на приземлении и стала третьей, у нее судьи увидели неясное ребро на лутце. Такую же ошибку поставили Станиславе Константиновой и Анне Сидоровой.