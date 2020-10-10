Тульский «Арсенал» хочет взять в аренду нападающего «Локомотива» Луку Джорджевича, также футболистом интересуется «Урал».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, на данный момент черногорский форвард обдумывает эти два предложения.

Президент «Урала» Григорий Иванов ранее подтвердил, что екатеринбургский клуб может усилиться Джорджевичем.

«Сейчас у нас идут переговоры с Джорджевичем, пока больше ничего не могу сказать», — сказал Иванов «Чемпионату».

Напомним, Джорджевич перешел в «Локомотив» из «Зенита» летом 2019 года, его приобретение обошлось в 2,5 миллиона евро. В сезоне-2020/21 26-летний нападающий трижды попал в заявку «железнодорожников», но так ни разу и не вышел на поле. Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2023 года.