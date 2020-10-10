Камила Валиева вышла в лидеры на этапе Кубка России в Москве, Ига Швентек выиграла «Ролан Гаррос» — эти и другие новости дня в традиционном дайджесте Nevasport.

19-летняя Швентек выиграла «Ролан Гаррос»

19-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек впервые в карьере победила на турнире «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» она оказалась сильнее действующей чемпионки Australian Open американки Софьи Кенин — 6:4, 6:1.

Валиева вышла в лидеры на Кубке России в Москве

В Москве проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию. После короткой программы у женщин лидирует Камила Валиева, второе место занимает Дарья Усачева, третье — Александра Трусова, исполнившая тройной аксель с помаркой на приземлении.

Гараничев, Бабиков и Халили отправятся на сбор в Якутию

Стал известен состав мужской сборной России по биатлону, которая отправится на тренировочный сбор в Алдане (Якутия) в период с 12 октября по 4 ноября. В основной состав команды попали Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Карим Халили, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Петр Пащенко и Василий Томшин.

Россияне узнали соперников по SPb Open

Состоялась жеребьевка турнира категории АТР 500 SPb Open, который на следующей неделе пройдет в Санкт-Петербурге. Действующий чемпион турнира Даниил Медведев сыграет с французом Ришаром Гаске, Андрей Рублев — с канадцем Вашеком Поспишилом, Карен Хачанов — с австралийцем Джеймсом Даквортом.

В «Зените» четыре случая заражения коронавирусом

Нападающий Владислав Трушкин стал еще одним игроком «Зенита», у которого был положительный тест на коронавирус. Матч с «Барселоной» из-за положительных тестов также пропустили Остин Холлинз, Антон Пушков и Артурас Гудайтис.