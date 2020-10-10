Сборная России по футболу на своем поле примет команду Турции в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. Матч будет проходить в Москве на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 11 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Обслуживать встречу будет словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом. В роли его ассистентов выступят Матей Жунич и Грега Кордеж. Резервным судьей назначен Нейц Кайтазович.

В активе подопечных Станислава Черчесова две победы на старте турнира: над Венгрией и Сербией. Турецкая команда также провела матчи с этими соперниками и набрала всего одно очко: венграм турки уступили, с сербами сыграли вничью.

Следующая игра российской команды состоится 14 октября в Москве против Венгрии.