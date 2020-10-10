В Париже подходит к концу Открытый чемпионат Франции по теннису. Сегодня, 11 октября, состоится финальный матч в мужском турнире, на корте встретятся первая и вторая ракетки мира — серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.

Если победителем «Ролан Гаррос» станет Джокович, он соберет второй «карьерный шлем». Если же титул защитит Надаль, победивший здесь в прошлом году, он станет 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» и сравнится по этому показателю с Роджером Федерером.

В полуфинале Джокович выбил из борьбы греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, матч продолжался пять партий. Надаль в трех сетах одолел аргентинца Диего Шварцмана.

Женский финал состоялся накануне, 19-летняя представительница Польши Ига Швёнтек одолела американку Софью Кенин.