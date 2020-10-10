Киберспорт, как отрасль, появился ещё в предыдущем тысячелетии. Первые турниры в самых простеньких 8bit играх состоялись ещё в 80-х годах среди однокурсников-программистов, а первой по истине глобальной игрой стала Quake, перевернувшей понятие о будущем гейминге.

Среди участников чаще всего были молодые парни и мужчины средних лет, именно в их глазах горел огонь и жажда победы. Девушек, в широком понимании, киберспорт долгое время не привлекал. В этой статье мы разберёмся, что же не так с женским киберспортом и какие действия предпринимаются организаторами турниров для распространения идеи равенства полов в играх.

Начнём с того, что в правилах турнирах изначально нет никакой привязки к полу и практически на всех чемпионатах могут участвовать как игроки мужского пола, так и женского. Однако среди самых популярных киберспортивных дисциплин девушек-геймеров не видно. Время от времени среди тир-3 турниров в командах появляются представительницы прекрасного пола, но дальше эта история не движется.

Полина Exilia Парака, игравшая в Counter Strike на достойном уровне однажды сравнила мужские команды и женские, объяснив отсутствие девушек на турнирах высокого уровня жёсткой конкуренцией.

Сейчас я вижу, что единицы девушек пытаются соревноваться с мужскими командами высшего уровня. А после провалов они практически перестают это делать и бросают попытки пробовать. Остальные даже не пытаются. Да, они проводят свои тренировки в основном против мужских команд, но на серьезных турнирах практически не участвуют. Видимо их устраивает, что если есть разделение на мужские и женские соревнования, то лучше побороться с себе подобными, чем с парнями, от которых ты, скорее всего, отлетишь.

Таким образом получается, что среди мужчин девушкам очень тяжело продвинуться и остаётся только путь через отдельные турниры. Так на женском турнире DreamHack Showdown Valencia 2019 по CS:GO выиграла команда Beşiktaş Esports и помимо денежного вознаграждения получила ещё слот на DreamHack Open Rotterdam, где присутствовали CR4ZY, forZe, Hard Legion и другие.

По итогам чемпионата коллектив занял последнее место и выиграл всего 10 раундов из 58 сыгранных. Можно сделать вывод, что даже несмотря на упорные тренировки «женский киберспорт» находится на достаточно низком уровне относительно «мужского». Именно поэтому турниры часто не собирают должного интереса у зрителей и организаторы не заинтересованы в развитии этого направления в глобальном плане.