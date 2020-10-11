В Москве продолжается второй этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 11 октября, стоится произвольная программа у женщин. Спортсменки выйдут на лед в 17:30 мск, прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

По итогам короткой программы в лидеры вышла ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева. Спортсменка еще выступает по юниорам, но на внутренних стартах имеет возможность соревноваться на взрослом уровне.

Второе место занимает еще одна юниорка Дарья Усачева, также тренирующаяся в группе Тутберидзе. Замыкает тройку лидеров Александра Трусова, в межсезонье перешедшая к Евгению Плющенко. Спортсменка исполнила тройной аксель с помаркой на приземлении.

Многие, в том числе Плющенко и Наталья Бестемьянова, сочли оценки Трусово незаслуженно низкими. Трибуны в «Мегаспорте» в ходе соревнований освистали судей.