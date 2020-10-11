В Германии на автодроме «Нюрбургринг» состоится Гран-при Айфеля Формулы-1. Болиды займут места на стартовой решетке сегодня, 11 октября, в 15:10 по московскому времени.

По итогам квалификации, которая состоялась накануне, поул-позишн завоевал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал его напарник по команде Льюис Хэмилтон, третьим — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не пробился в третий сегмент квалификации, он возьмет старт с 13-й позиции, его напарник Пьер Гасли — с 12-й.

Примечательно, что на немецком этапе Гран-при состоялась лишь одна тренировка. Пятничные заезды были отменены из-за сильного тумана, который не позволил медицинскому вертолету взлететь над автодромом. Без него проведение соревнований недопустимо.