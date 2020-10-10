Серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль встретятся в финале «Ролан Гаррос». Матч состоится 11 октября в Париже, начало — в 16:00 мск.

Статистика и интересные факты

Финал «Ролан Гаррос» состоится между одними из лучших игроков в Теннис в мире, к тому же Джокович и Надаль встречались друг с другом уже в 55 матчах, что является впечатляющим результатом.

На данном турнире теннисисты сыграют свою восьмую встречу, что является рекордом личных встреч среди всех участников в рамках «Большого шлема». Джокович и Надаль сыграют свой девятый совместный финал «Большого шлема». И эти факты по истине являются историческими.

Каждый матч этих соперников проходит с жёсткой борьбой и большим количеством сыгранных сетов. По истечению этих 55 матчей Джокович имеет совсем небольшое преимущество. В общем противостоянии он ведёт 29-26 и в финальных картах так же впереди 15:11.

К слову, финалы «Большого шлема» так и не выявили победителя, и серб с испанцем выиграли по 4 матча каждый. Именно встреча в рамках «Ролан Гаррос» расставит все точки над «И».

Каждый из финалистов имеет право забрать кубок, поэтому борьба должна быть очень близкой. Оба теннисиста практически без проблем дошли до финала, совершив резкий рывок на старте и на одном дыхании дойдя до финала.

В шести матчах Рафаэль Надаль не отдал соперникам ни одного сета, обыграв таких достойных соперников, как Янник Синнер в четвертьфинале и Диего Шварцмана в полуфинальном матче.

Новак Джокович также с лёгкой руки прошёл до четвертьфинала и обыграл всех соперников всухую, однако в четвертьфинале начались первые трудности. Новак не смог справиться с Пабло Каррено-Бусте в первом сете, но на втором взял себя в руки и показал свою лучшую игру.

Прогнозы и ставка

Букмекеры верят в Рафаэля Надаля и считают его фаворитом в грядущем сражении, и эксперты считают, что не зря. У испанца личная история с турниром «Роллан Гаррос», он давно стал главным завоевателем Парижи, да и на грунте игрок играет невероятно.

Аналитики предлагают рассмотреть ставку: победа Надаля с форой по сетам -1.5.