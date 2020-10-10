9 октября призовой фонд к The International 2020 побил все рекорды и добрался до сенсационного значения в $40 млн. Похвастаться таким большим объемом не может ни одна дисциплина, однако это не означает, что в других киберспортивных играх не разыгрываются достойные призовые. В данной статье мы рассмотрим топ-5 турниров с самым большим призовым фондом, кроме серии The International по Dota 2.

5 место — Overwatch League Season 2 Playoffs

Некоторое время назад Overwatch был впереди всех, среди новых киберспортивных дисциплин, однако из-за редких обновлений со стороны разработчиков и смены платформ вещания интерес к игре у многих начинает пропадать. Overwatch League Season 2 Playoffs был одним их тех турниров, который проходил во время пика, а призовой фонд составлял 3 500 000$. Победителям чемпионата досталась почти треть от общего призового фонда, и они забрали себе $1.1 млн.

4 место — PUBG Global Championship 2019

PUBG Global Championship 2019 шёл на протяжении трёх недель и это было действительно изнуряющее испытание для коллективов. И оно того стоило, общий призовой фонд турнира составлял 4 000 000$. Главным минусом, однако, являлось распределение среди победителей. Лучшая команда забирала себе ровно половину от общего «куска» призового фонда, а второе место довольствовалось лишь $600 тыс.

3 место — Call of Duty League 2020

Главным отличительным фактом турнира Call of Duty League 2020 являлось то, что он проходил полностью на приставке Playstation 4. Все остальные турниры из рейтинга состоялись на ПК. 12 команд сражались друг с другом за призовой фонд в размере 4 600 000$. После анонса турнира многие киберспортсмены из других дисциплин с завистью поглядывали на «Колду» и игроков оттуда. К слову, победители забрали с собой $1.5 млн.

В следующей статье мы узнаем название двух дисциплин, в которых были разыграны самые большие призовые фонды в истории. По секрету, название и цифры топ-1 могут очень сильно удивить.