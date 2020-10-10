Англоязычный комментатор по Dota 2 Остин Capitalist Уолш поделился своими мыслями о новых форматах проведения DPC-турниров от Valve в период короновирусной пандемии. По словам Уолша, создатели игры потеряли время и не придумали новый формат, хотя множество людей сидели дома и могли бы следить за чемпионатами.

Проведение The International сейчас может быть безответственным, но не запуск новой системы Dota Pro Circuit. Я считаю большим упущением, что Valve не воспользовалась случаем поэкспериментировать с форматом и оживить регулярный сезон в то время, когда все больше людей интересуются онлайн-развлечениями.

The International 2020 должен был состояться с 18 по 23 августа, однако чемпионат был перенесён на неопределённое время. Призовой фонд к турниру 9 октября перешагнул отметку в $40 млн. Многие киберспортсмены и комментаторы высказали недовольство к Valve насчёт бездействия компании.

Аналитик и стример Ярослав NS Кузнецов высказал личное предположение о будущем Dota 2. Он предложил отдать игру на аутсорс какой-либо другой компании, которая будет максимально заинтересована в росте и развитии продукта, а так же сконцентрирована именно на нём одном.