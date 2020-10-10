Организация Valve объявила результаты ежегодного голосования за аркану в Dota 2. В финале боролись Faceless Void против Spectre и в одном из анонсов ранее создатели дисциплины пошутили, сказав, что победит фиолетовый керри, способный проходить через препятствия. Разработчики не сказали, когда именно выйдет новый предмет.

В блоге на официальном сайте Dota 2 появилась статистика голосов владельцами компендиума. За Spectre отдали 27 475 258 голосов, а за Faseless Void 24 948 538, что почти на 2.5 млн меньше победителя. Предыдущие годы также закончились для «Войда» неудачно. В 2018 году он уступил в финале голосования за аркану Rubick, однако все предрекали именно победу керри героя.

Компендиум в Dota 2 закончился 10 октября, а вместе с ним завершился и сбор средств для призового фонда The International. 2020 год не стал исключением в плане рекордов главного турнира года и буквально за 15 минут до окончания Battle Pass общий фонд перешагнул отметку в $40 млн.