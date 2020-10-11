Россиянин Уланбеков победил в дебютном поединке UFC

Напомним, Уланбеков подписал контракт с UFC в конце весны. Изначально россиянин должен был провести бой с украинцем Александром Доскальчуком, но поединок был отменен. Причина — смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянина на том турнире заменил канадец Малкольм Гордон. Уланбеков должен был драться с Доскальчуком 18 июля.