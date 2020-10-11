Россиянин Уланбеков победил в дебютном поединке UFC

Российский боец UFC Тагир Уланбеков дебютировал в промоушене с победы над бразильцем Бруно Силвой.
Уланбеков оказался сильнее Силвы по итогам единогласного решения судей.
Отметим, на церемонии взвешивания Уланбеков оказался тяжелее своего соперника: 57,15 кг против 56,92 кг.
Напомним, Уланбеков подписал контракт с UFC в конце весны. Изначально россиянин должен был провести бой с украинцем Александром Доскальчуком, но поединок был отменен. Причина — смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянина на том турнире заменил канадец Малкольм Гордон. Уланбеков должен был драться с Доскальчуком 18 июля.
29-летний Уланбеков ранее выступал в российских организациях GFC и Fight Nights Global, одержав 13 побед при одном поражении.
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