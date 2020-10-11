В рамках турнира UFC Fight Island 5 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоялся поединок американца Кори Сэндхагена и представителя Бразилии Марлона Мораеса.

Бой закончился во втором раунде победой Сэндхагена после того, как рефери засчитал Мораесу технический нокаут. Для американского бойца эта победа стала 13-й при двух поражениях, Мораес проиграл седьмой поединок из 31.

В предыдущих поединках Кори Сэндхаген проиграл Алджамейну Стерлингу удушением, а Марлон Мораес уступил Жозе Алдо раздельным решением судей.

Во втором по значимости поединке турнира бразильский боец Эдсон Барбоза одержал победу над финном Макваном Амирхани. Бой продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей — 30-26, 30-27, 29-28.