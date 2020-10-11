Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с российским форвардом Валерием Ничушкиным.

Отмечается, что новое соглашение с россиянином будет длиться два года. Финансовая стороная сделки не разглашается, но по информации инсайдера Райана Кларка, оклад Ничушкина составит 2,5 миллиона долларов в год.

По словам генерального менеджер «Колорадо» Джо Сакика, Ничушкин сыграл важные для клуба минуты в прошлом сезоне и провел один из лучших сезонов в своей карьере. Сакик отметил, что Ничушкин — большой, молодой нападающий, который обеспечивает результативность и надежен в защите.

«Мы рады, что он сыграет за нас еще два сезона», — добавил генменеджер.

Отметим, Валерий Ничушкин играет в составе «Колорадо» с 2019 года.