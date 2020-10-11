МЛС сообщила о переходе атакующего полузащитника Федерико Игуаина из «Ди Си Юнайтед» в «Интер Майами».

Клуб Дэвида Бэкхема лиги заплатит за 35-летнего аргентинца 50 тысяч долларов в качестве распределительных средств на 2021 год.

Благодаря трансферу Федерико Игуаин воссоединился со своим 32-летним младшим братом Гонсало, который перешел в «Интер Майами» в сентябре. Последний раз братья Игуаины представляли одну команду в 2004-2006 годах — тогда они играли в составе «Ривер Плейта».

Отметим, в 217 матчах в МЛС на счету Игуаина-старшего 60 голов и 68 результативных передач.

Гонсало Игуаин уже успел дебютировать за «Интер Майами». В первом матче против «Филадельфии Юнион» его команда проиграла 0:3, а сам он не реализовал пенальти. Во победной игре против «Нью-Йорк Ред Буллс» аргентинец впервые в карьере забил со штрафного.